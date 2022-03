Tiago Cação eliminado na primeira ronda do challenger de Oeiras

Redação com Lusa

Na terra batida, o tenista português cedeu em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e 34 minutos.

O tenista português Tiago Cação, 494.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do challenger de ténis de Oeiras, Lisboa, ao perder com o cazaque Timofey Skatov, 193.º da hierarquia ATP.

Na terra batida, Tiago Cação cedeu em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e 34 minutos.

Ainda hoje, participam na primeira eliminatória mais três jogadores lusos, sendo que Nuno Borges, 150.º ATP, defronta o compatriota Pedro Araújo, 708.º, e João Domingues, 287.º, mede forças com o italiano Giulio Zeppieri, 239.º.

Por seu lado, Gastão Elias (198.º jogador mundial) e Pedro Sousa (268.º) vão defrontar adversários provenientes da qualificação.