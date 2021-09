Tiago Cação e Pedro Araújo passam à segunda ronda do Braga Open de ténis

Tiago Cação e Pedro Araújo estrearam-se com uma vitória no Braga Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, e asseguram a qualificação para a segunda ronda no Clube de Ténis de Braga.

O primeiro representante nacional a alcançar o trunfo foi Tiago Cação, número 502 no ranking ATP, que, após perder o set inaugural, conseguiu dar a volta ao encontro e derrotar o favorito espanhol Roberto Ortega-Olmedo, 326.º classificado na hierarquia mundial, em três partidas, com os parciais de 4-6, 6-1 e 6-1, em duas horas e oito minutos.

O jogador de Peniche, de 23 anos, vai defrontar na fase seguinte da prova o vencedor do duelo entre o brasileiro Thiago Monteiro, primeiro cabeça de série e que figura no 90.º lugar no "ranking" mundial, e o "qualifier" alemão Peter Heller (413.º ATP).

Pedro Araújo apenas precisou de dois "sets" para se impor ao compatriota Luís Faria, pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 23 minutos, ficando a aguardar pelo desfecho do desafio de terça-feira entre João Domingues (239.º ATP) e Jesper De Jong, dos Países Baixos, para conhecer o próximo adversário.

Frederico Silva, Nuno Borges e Gastão Elias, que representaram Portugal na eliminatória contra a Roménia, referente à Taça Davis, só jogam a ronda inaugural na terça-feira, no Clube de Ténis de Braga, onde decorre o torneio até domingo.