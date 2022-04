Tiafoe sobre Nuno Borges: "Nunca o tinha visto jogar. Impressionou-me..."

Tenista norte-americano eliminou o português, vencendo por 2-1.

O norte-americano Frances Tiafoe acredita ter apanhado esta quarta-feira o português Nuno Borges "desprevenido" no terceiro set para assegurar a qualificação para os quartos de final do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

"Assim que perdi o segundo set, queria muito forçar nos primeiros jogos. Quis subir o meu nível, mexer-me mais e arrancar. Ver se ele conseguia acompanhar. Acho que ele não estava à espera, porque eu estava a jogar devagar. Apanhei-o desprevenido", explicou o número 29 do "ranking" mundial.

Apesar de confessar ter sido "muito estranho" o último set, Tiafoe, de 24 anos, lembrou ter "começado a responder melhor" para quebrar o adversário português, antes de "consolidar depois com o 3-0." "O resto foi história", acrescentou.

Frances Tiafoe, que detém um título ATP, conquistado em Delray Beach em 2018, ano que perdeu a final do Estoril Open diante de João Sousa, reconheceu que não conhecia Nuno Borges, um jogador que o surpreendeu.

"Nunca o tinha visto jogar. Vi-o jogar um pouco contra o Jordan Thompson no ano passado [primeira ronda do Estoril Open]. Ouvi falar dele, mas nunca o tinha visto. Impressionou-me. Serviu muito bem e jogou muito bem nos primeiros dois sets. Tem estado muito bem e, para vosso bem, espero que continue a crescer e meta Portugal às costas. O João [Sousa] está a ficar velho, não é?", brincou.

Eliminado o jovem maiato, pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 6-0, em uma hora e 57 minutos, o quinto cabeça de série vai defrontar nos quartos de final o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que esta quarta-feira eliminou o compatriota Bernabé Zapata Miralles, por 6-3 e 7-6 (7-5).

"Estou muito entusiasmado por ir jogar com o Davidovich. Vai ser um bom encontro. Ele vai atacar-me, eu vou atacar, mas nós damo-nos bem. Blockbuster. Gosto disso! Vai ser divertido", finalizou.