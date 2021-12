"Testei positivo à covid-19 pela 250.ª vez e não consigo lidar mais com esta merda"

Tenista francês Benoit Paire fez um desabafo nas redes sociais.

Mais uma vez contagiado pela covid-19, o tenista francês Benoit Paire fez um desabafo nas redes sociais esta quarta-feira. Além de dizer que está cansado de lidar com a doença, o atleta de 32 anos apontou também o dedo à atuação da ATP.

"Bom dia. Chamo-me Benoit Paire e testei positivo à covid-19 pela 250.ª vez. Honestamente, não consigo lidar mais com esta merda de covid-19. Como estou? Por causa do covid-19 tenho o nariz a escorrer, mas por causa de todas estas quarentenas passadas em quartos de hotel por todo o mundo, não estou bem mentalmente", escreveu.

Paire, em 46º lugar no ranking mundial de ténis, fazia parte do grupo de jogadores que suportou 14 dias de dura quarentena antes da edição deste ano do Open da Austrália. Após ser eliminado na primeira ronda, criticou os organizadores e afirmou que as condições de quarentena para os jogadores eram "vergonhosas".

Apesar do cansaço com a covid-19 e das críticas, Paire pontuou que era "100% a favor da vacina", mas questiona se a sociedade iria voltar a viver como antes. "Não vejo sentido", atirou.

Vacinado, Paire já foi forçado a desistir do Open dos Estados Unidos de 2020 depois de um teste positivo. Ele também não pôde jogar em Hamburgo pelo mesmo motivo.