Tenista ucraniano responde a Nadal: "Quão justo é os ucranianos estarem a morrer?"

Nadal disse que não concorda com o facto de os tenistas russos e bielorrussos não poderem participar no torneio de Wimbledon. O ucraniano Sergiy Stakhovsky respondeu ao espanhol.

Na última semana soube-se que tenistas russos e bielorrussos não vão poder competir em Wimbledon este ano, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia. Rafael Nada, um dos nomes maiores do desporto, disse que não concorda com a decisão e o ucraniano Sergiy Stakhovsky reagiu à posição do espanhol.

"O que está a acontecer neste momento com a guerra não é culpa deles [tenistas russos e bielorrussos], referiu Nadal. Em resposta, Stakhovsky disse que injusto é os tenistas ucranianos não poderem regressar a casa.

"Rafael Nadal, nós competimos juntos. Já nos defrontámos no tour. Por favor, diz-me quão justo é que os jogadores ucranianos não possam voltar a casa. Quão justo é as crianças ucranianas não poderem jogar ténis? Quão justo é os ucranianos estarem a morrer?", escreveu, na rede social Twitter.

Stakhovsky, recorde-se, deixou a profissão para se alistar no exército e ajudar a combater a Rússia.