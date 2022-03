Ex-tenista ucraniano, com 11 títulos ATP, juntou-se ao exército para combater russos

Andrei Medvedev, com várias vitórias conseguidas na década de 90, "permanece em Kiev e está pronto para enfrentar o inimigo", revelou o colega Sergiy Stakhovsky.

O número de figuras (atuais ou antigas) pertencentes ao universo do desporto da Ucrânia que se juntaram ao exército do país, para combater a invasão russa, continua a aumentar, após mais de duas semanas de conflito bélico em solo ucraniano.

Andrei Medvedev, finalista do torneio de Roland Garros, em 1999, é o mais recente membro tornado público das forças armadas ucranianas. A revelação foi feita, esta terça-feira, pelo tenista (e alistado no exército) Sergiy Stakhovsky, no Instagram.

"A lenda mundial do ténis Andrei Medvedev permanece em Kiev e está pronto para enfrentar o inimigo. Estou incrivelmente feliz por ver o capitão da equipa nacional de ténis ucraniana, Andriy Medvedev. Patriota da Ucrânia", escreveu Stakhovsky.

Medvedev, a título de curiosidade, tem 11 títulos ATP, incluindo três Masters 1000 de Hamburgo (1994, 1995 e 1997), um Masters 1000 de Monte Carlo (1994) e o Torneo Conde de Godo de 1993 em Barcelona. O próximo "título" será, portanto, a vitória na guerra.

Os tenistas ucranianos engrossaram as forças ucranianas de combate à invasão russa tal como, entre outros, o treinador Yuriy Vernydub, o ciclista Andrei Tchmil e os pugilistas Denys Berinchyk, Oleksandr Usyk, campeão mundial, e os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko.

Os ataques bélicos, deflagrados na madrugada de 24 de fevereiro, causaram mais de 2.000 mortos entre a população civil da Ucrânia e a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, como Polónia, Hungria e Roménia, de acordo com a ONU.