Tenista ucraniana voltou a não cumprimentar russa: "Diga o que disser, vão odiar-me..."

Depois de ter vencido a russa Varvara Gracheva na final de Austin, a tenista ucraniana Marta Kostyuk voltou a não cumprimentar uma adversária daquele país, após ter sido eliminada na segunda ronda do Open de Miami.

A tenista ucraniana Marta Kostyuk foi eliminada na quinta-feira na segunda ronda do Open de Miami, frente à russa Anastasia Potapova, que venceu em dois sets (6-1, 6-3), voltando a não cumprimentar uma adversária daquele país, após já o ter feito na final do torneio de Austin, em que derrotou a russa Varvara Gracheva e depois de outra partida com a bielorrussa Victoria Azarenka.

No final do jogo com Potapova, Kostyuk foi questionada sobre a recusa, afirmando: "Obviamente que existe tensão. Não somos amigas, estamos em guerra neste momento".

A tenista russa causou polémica no mundo do ténis no mês passado, após ter levado uma camisola do Spartak de Moscovo, clube de futebol, para um jogo do torneio Masters de Indian Wells, diante da norte-americana Jessica Pegula, motivando uma advertência da Associação Feminina de Ténis (WTA).

Em reação, Kostyuk revelou ter apresentado um pedido à WTA para se reunir com tenistas ucranianos, explicando em Miami que ainda está à espera de resposta. "Sim, queríamos ter uma reunião com a direção e não a tivemos. Não tivemos resposta, nada, apenas silêncio", referiu.

A ucraniana, que ocupa o 38.º lugar no ranking mundial feminino, aproveitou para comentar o gesto de Potapova em Indian Wells.

"Há muitas coisas que a WTA está a fazer e com as quais não concordo. Isto não vai mudar nada. Diga o que disser, vou receber muito ódio nas redes sociais. Podem dar-lhe um aviso, podem suspendê-la, não sei. Eu não posso comentar sobre isso, é apenas engraçado", rematou Kostyuk.