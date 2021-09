Tenista Sloane Stephens recebeu milhares de mensagens racistas e sexistas

A tenista Sloane Stephens recebeu, na noite de sábado, milhares de mensagens com conteúdos racistas e sexistas

"É tão difícil ler mensagens como estas, mas vou publicar algumas para que vocês possam ver como é depois de eu perder um jogo. Isso não é falado o suficiente, mas é realmente uma m... ", referiu Sloane Stephens, revelando assim o teor de algumas das mensagens racistas que recebeu depois de ter perdido no US Open, o último Grand Slam do ano, com a alemã Angelique Kerber.

"Estou feliz por ter pessoas ao meu lado que me apoiam. Estou escolhendo vibrações positivas em vez de negativas. Esse tipo de ódio é tão exaustivo e sem fim", pode ler-se ainda na página da tenista norte-americana na rede social Instagram.

Recorde-se que Sloane, de 28 anos, foi campeã do US Open em 2017, chegando a ser a número três do ranking mundial em 2018.