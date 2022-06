Tenista russa passa a georgiana e finta proibição de Wimbledon

Natela Dzalamidze é número 44 do ranking WTA de pares.

Imagine-se o que seria se, de repente, o número um mundial, o russo Daniil Medvedev, trocasse de nacionalidade e pudesse disputar o torneio de Wimbedon. Foi isso que a sua compatriota, Natela Dzalamidze, número 44 do ranking WTA de pares, decidiu fazer, adquirindo cidadania georgiana, fintando a proibição, devido ao conflito bélico na Ucrânia, de russos e bielorrussos disputarem o Grand Slam inglês. Há um mês, em Roland Garros (Paris), Natela jogou sob bandeira neutra.

Em 20 de abril, o All England Club assumiu a indisponibilidade para receber tenistas russos e bielorrussos no torneio de Wimbledon, um dos quatro Grand Slams, e que começa em 27 de junho, justificando-o com as "ações ilegais" da Rússia na invasão da Ucrânia e com as diretrizes recebidas do próprio governo britânico especificamente em relação a eventos desportivos.