Tenista russa de 15 anos brilha no Masters 1000 em Madrid

Mirra Andreeva conquistou a primeira vitória da carreira em torneios da categoria WTA 1000.

A tenista Mirra Andreeva, de 15 anos, venceu, esta quarta-feira, a canadiana Leylah Fernandez (6-3; 6-4) e qualificou-se para a segunda ronda do Masters 1000 de Madrid.

Com esta vitória, a russa tornou-se a terceira tenista desta idade a ganhar um jogo no Masters 1000 no circuito WTA. Antes dela apenas tinham conseguido este feito Coco Gauff e Catherine Bellis em Miami, em 2019 e 2015 respetivamente.

Andreeva, que ocupa a 194ª posição no ranking mundial, derrotou Fernandez, 38ª no ranking e finalista do US Open profissional em 2021, e tornou-se a segunda tenista de 15 anos a vencer uma adversária do top 50 da classificação WTA.

Apesar de ainda ter idade de juvenil, Mirra Andreeva conta já com um currículo profissional promissor. A tenista russa tem seis títulos ITF no currículo, três deles em provas de 60.000 dólares, o mais recente conquistado no domingo.

Na segunda ronda Andreeva defronta, esta quinta-feira, a brasileira Beatriz Haddad Maia.