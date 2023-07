Tenista russa barrada no aeroporto de Praga antes de um torneio

Identidade da atleta não foi divulgada. Torneio de Praga começa dentro de dias

A poucos dias do início do torneio de ténis de Praga (Open de Praga), uma atleta russa que ia participar no evento que começa na segunda-feira foi barrada no aeroporto da capital checa, sendo impedida de participar.

A identidade da atleta não foi divulgada. Sabe-se apenas que foi impedida de entrar no país, na quinta-feira, uma medida que será também aplicada a atletas da Bierlorrússia.

A WTA permitia aos atletas dos dois países participarem sem bandeira, como neutrais, mas a Chéquia impediu-lhes a entrada no país. Entretanto, a WTA comunicou a outras atletas de Rússia e Bielorrússia para não viajarem para Praga.

A bielorrussa Aliaksandra Sasnovich e as russas Diana Shnaider, Polina Kudermetova e Erika Andreeva participariam no Open de Praga.

