Tenista português João Sousa regressou à ação pela Liga alemã

Tenista português representa o TK Kurkhaus Aachen, da região de Colónia.

Depois de uma lesão crónica nas costas lhe ter interrompido a competição há um mês e meio, João Sousa regressou no último fim de semana, pela via da Bundesliga, o campeonato alemão em que representa o TK Kurkhaus Aachen, da região de Colónia.

Durante o interregno, o vimaranense e o treinador Frederico Marques decidiram aderir a um campeonato alemão de muito bom nível competitivo, ideal para avaliar as possibilidades do desejado regresso. Sempre em três parciais, ganhou ao local Rudolf Molleker, 6-4, 4-6 e 10/6, e perdeu com o velho rival argentino Federico Delbonis, 6-4, 3-6 e 5/10. Na variante de pares, foi batido nos dois encontros da dupla jornada de abertura.

Pedro Sousa deu sequência ao regresso, no passado dia 9, após dois meses ausente, voltando a perder o singular, frente a um ex-top-70, o austríaco Gerald Melzer. O lisboeta defende as cores do BW Neuss (Dusseldorf). Nuno Borges e Frederico Silva foram contratados pelo Barchen Versmold, mas tão cedo não abdicam do ATP Tour.