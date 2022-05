Tenista polaca Iga Swiatek apura-se para a final do Masters de Roma

Redação com Lusa

Após vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois sets.

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking WTA e detentora do troféu, apurou-se para a final do Masters 1.000 de Roma, ao vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois sets, nas meias-finais.

Na terra batida do Foro Itálico, Swiatek, de 20 anos, impôs-se com autoridade à oitava colocada da hierarquia mundial feminina, vencendo pelos parciais de 6-2 e 6-1, alcançando, assim, o seu 27.º triunfo consecutivo.

No domingo, a jovem polaca, que no ano passado triunfou em Roma, terá a possibilidade de arrecadar o quinto troféu seguido, depois das conquistas dos torneios de Doha, Indian Wells, Miami e Estugarda.

Na decisão do Masters 1.000 de Roma, Swiatek terá pela frente a tunisina Ons Jabeur, sétima da hierarquia, ou a russa Daria Kasatkina, 23.ª, que se defrontam este sábado na outra meia-final.