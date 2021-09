Tenista Nuno Borges arranca com vitória no challenger de Kiev

Redação com Lusa

O jogador natural da Maia, 283.º colocado no "ranking" ATP, superou o favorito gaulês Quentin Halys, número 183.

O tenista português Nuno Borges iniciou esta segunda-feira a participação no challenger de Kiev, torneio de categoria 80, com uma vitória na primeira ronda frente ao francês Quentin Halys, terceiro cabeça de série.

O jogador natural da Maia, 283.º colocado no "ranking" ATP, superou o favorito gaulês, número 183 na mesma hierarquia, em duas partidas, com os parciais de 6-3 e 7-5, ao cabo de uma hora e 28 minutos.

Depois de ter sido eliminado na segunda ronda em Varsóvia, Nuno Borges, de 24 anos, estreou-se determinado em Kiev e quebrou o serviço do adversário logo no primeiro jogo, sentenciando o "set" inaugural no nono jogo (6-3), sem enfrentar qualquer ponto de "break".

Na segunda partida, embora mais equilibrada, Nuno Borges evitou um ponto de "break" no primeiro jogo e aguentou a pressão colocada pelo adversário, também de 24 anos, até dispor de dois "set points", no 12.º jogo, tendo convertido o segundo.

Apurado para a segunda eliminatória, o tenista português vai agora defrontar o também francês Tristan Lamasine (260.º ATP), que bateu hoje o japonês Kaichi Uchida, por 7-6 (8-6) e 6-2.