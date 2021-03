Tenista Gonçalo Oliveira vence final de pares do Challenger de Santiago

O tenista português Gonçalo Oliveira e o venezuelano Luis David Martinez conquistaram este sábado o título de pares do Challenger de Santiago do Chile, ao derrotarem na final os brasileiros Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves.

A dupla luso-venezuelana precisou de apenas uma hora e dois minutos para levar a melhor diante os segundos cabeças de série em dois "sets", com os parciais de 7-5 e 6-1.

Depois de uma vantagem confortável na partida inaugural (4-1 e 5-2), graças a três "breaks" concretizados e apenas um sofrido, Oliveira e Martinez viram os adversários recuperar, com duas quebras de serviço efetivadas, e só conseguiram passar novamente para a frente do marcador no 11.º jogo, antes de fechar favoravelmente.

No segundo "set", o tenista natural do Porto, de 26 anos, e o parceiro não abrandaram o ritmo e, com um par de "breaks" logo de entrada, ganharam maior ascendente sobre os brasileiros, selando o triunfo com nova quebra de serviço a encerrar o desafio (6-1), num parcial que durou apenas 23 minutos.

Graças ao triunfo, e após as meias-finais de pares disputadas no Challenger de Cherbourg, no Challenger Gran Canaria 1 e no ATP 250 de Santiago do Chile, Gonçalo Oliveira conquistou hoje o primeiro título da temporada e 34.º da carreira no circuito internacional, 11 dos quais arrecadados Challenger Tour.