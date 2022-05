Tenista conta como foi salva: "Ia saltar de uma ponte"

Destanee Aiava, 265.ª do ranking WTA, revelou que tentou suicidar-se no domingo de Páscoa.

Destanee Aiava, atual 265.ª do ranking WTA, revelou que tentou o suicídio no último mês. "No domingo de Páscoa, à noite [17 de abril], eu ia saltar de uma ponte na autoestrada M1 [Austrália]. Passaram três pessoas e puxaram-me do parapeito e levaram-me para casa", contou a tenista australiana que chegou a ser a número 192 do Mundo e celebrou o o 22º aniversário no dia 10 deste mês.

"Eu não queria chegar ao meu 22º aniversário, mas sei que a minha família e amigos ficariam felizes em saber que estou viva neste dia que deve ser especial. Às vezes, as pessoas que se atravessam na tua vida podem não fazer-te sentir amada, mas no fim de contas eu aprendi que Deus é fiel e não permitirá que seja testado além das suas forças", partilhou na conta pessoal do Instagram.