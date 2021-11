Tenista chinesa desaparece após acusar antigo vice-primeiro-ministro de violação

A tenista Shuai Peng está desaparecida, informou esta quinta-feira o jornal francês Le Monde.

Ex-líder do ranking de duplas da WTA, a tenista chinesa Shuai Peng está desaparecida. De acordo com informações divulgadas esta quinta-feira pelo jornal francês "Le Monde", o desaparecimento da atleta pode estar relacionado com a denúncia que fez na semana passada, ao acusar o ex-vice-primeiro-ministro da China, Zhang Gaoli, de violação.

Uma das possibilidades, de acordo com a mesma fonte francesa, é a da tenista de 35 anos ter fugido para os Estados Unidos. Ela denunciou o político na rede social chinesa Weibo. Depois, o canal de TV NPR em Pequim repercutiu o conteúdo, que foi tirado do ar apenas 20 minutos depois.

"As acusações de violação afetam pela primeira vez um líder tão importante dentro do Governo chinês. Mas o silêncio da jovem desde que o caso foi tornado público aumenta o temor do que pode ter acontecido com ela", afirmou Simon Leplâtre, correspondente do "Le Monde" em Xangai.

Shuai Peng tem, entre outras conquistas, o título de campeã nas duplas em Roland Garros (2014) e Wimbledon (2013).