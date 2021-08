Tenista Anett Kontaveit vence torneio de Cleveland

Competição que vale 250 pontos no ranking WTA

A tenista estónia Anett Kontaveit, segunda pré-designada, venceu hoje a primeira edição do torneio 250 de Cleveland, ante a romena Irina Begu, em dois "sets", conquistando a segunda vitória no circuito WTA da carreira.

A n.º 30 mundial, de 25 anos, impôs-se ao cabo de uma hora e 55 minutos à 74.ª do "ranking", por 7-6 (7-5) e 6-4, conquistando o segundo torneio na terceira final esta temporada, tendo como última conquista o holandês Hertogenbosch de há quatro anos.

Antes, Kontaveit já tinha perdido finais em Eastbourne, com a letã Jelena Ostapenko, e viu o jogo decisivo do Grampians Trophy, contra a norte-americana Ann Li, cancelado, triunfando agora na antecâmara do US Open, último "Grand Slam" da temporada.