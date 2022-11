Temporada europeia do circuito challenger de ténis arranca em Portugal

Dois torneios no Complexo de Ténis do Jamor, entre 1 e 15 de janeiro.

A temporada europeia de 2023 do circuito challenger arranca em Portugal, com dois torneios no Complexo de Ténis do Jamor, entre 1 e 15 de janeiro, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Em comunicado, o organismo explica que os "dois torneios já serão organizados de acordo com a reformulação do ATP Challenger Tour anunciada este ano pelo circuito masculino, que se baseia num aumento significativo dos prémios monetários e numa simplificação das categorias".

Na nave de campos cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, o Oeiras Open 1 acontecerá entre 01 de 08 de janeiro e será um Challenger 50, oferecendo ao campeão 50 pontos ATP, e terá um "prize-money" de 36.000 euros.

O segundo torneio, o Oeiras Open 2, será disputado entre 08 e 15 de janeiro e será um Challenger 75, com 75 pontos para o campeão e um total de 73.000 euros em prémios monetários.

Estes serão os dois primeiros torneios do circuito challenger em solo europeu em 2023, em paralelo com torneios na Austrália, na Nova Caledónia e Tailândia.