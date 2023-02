Tempestade suspende jogos no ATP do Rio de Janeiro. Veja as imagens

Jogo entre Carlos Alcaraz e Mateus Alves, do ATP do Rio de Janeiro, foi suspenso por chuva torrencial e vento forte. O espanhol vencia 1-0 e no segundo estava na frente por 5-3, pelo que estava prestes a vencer a partida. A pista ficou rapidamente um lamaçal. Veja as imagens

HEAVY ️ in Rio, play stopped with Alcaraz one game from victory, leading Mateus Alves 6-4 5-3. pic.twitter.com/K7If11VgeK - TennisNow (@Tennis_Now) February 22, 2023

Por cuestiones meteorológicas, se interrumpe momentáneamente el partido Alcaraz vs. Alves en #Río. #MiraloEnStarPlus ▶️ https://t.co/smEqAArohR pic.twitter.com/oVlsOq4fiA - ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 21, 2023

Tormenta y vendabal en Río



Así está el marcador del partido que enfrenta a Alcaraz con Alves pic.twitter.com/6yP9QdiN31 - José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) February 21, 2023

Leia também Benfica TVI: MP suspeita de corrupção em jogo que deu Champions ao Benfica Em causa o triunfo por 1-0 frente ao Moreirense em 2017/18 e um penálti cometido por Alfa Semedo, que viria a jogar nas águias na época seguinte.