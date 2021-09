Taça Davis: Sousa destaca nível exibicional e Elias lamenta jogo peculiar

Vimaranense derrotou o jovem romeno Filip Jianu, enquanto o lourinhanense foi batido por Marius Copil. Portugal volta a atuar no próximo domingo, em pares e singulares

João Sousa, que ganhou o primeiro encontro de singulares da eliminatória entre Portugal e Roménia, no grupo mundial I da Taça Davis, destacou o nível exibicional demonstrado, enquanto Gastão Elias lamentou a derrota num "encontro peculiar" onde "tentou ao máximo".

"Penso que fiz uma boa exibição e joguei bem. Consegui impor o meu ritmo de jogo, ser agressivo e daí ter vencido hoje", avançou o tenista vimaranense, em declarações à agência Lusa.

Sousa, número 150 no "ranking" ATP, bateu o jovem romeno Filip Jianu (317.º), de 19 anos, em dois "sets", com os parciais de 6-3 e 7-5, e tornou-se no jogador português com mais vitórias em singulares (26) na Taça Davis, superando o registo de 25 triunfos de João Cunha e Silva.

"Depois de um primeiro "set" muito bom, um segundo em que sofri um "break" logo ao princípio. Mas consegui reagir muito bem e no final joguei a um bom nível. O objetivo principal era dar um ponto a Portugal, algo que foi alcançado, e agora a eliminatória está em aberto", frisou o minhoto, de 32 anos.

Além de lamentar a derrota de Gastão Elias, João Sousa confessa estar à espera, no domingo, de "um dia difícil, com novos desafios e batalhas", mas confia que a equipa vai "tentar superar e vencer a eliminatória" de apuramento para a fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022, em março do próximo ano.

Já o jogador da Lourinhã, após o desaire diante do número um romeno e 250 mundial, Marius Copil, por 6-4 e 6-3, defendeu ter "disputado um encontro muito complicado e peculiar" na Sala Sporturilor Horia Demian, onde a Roménia conseguiu amealhar o segundo ponto em discussão na eliminatória e restabelecer a igualdade.

"Não considero que tenha feito um mau jogo. Acho que a única coisa que podia ter melhorado era a percentagem de primeiros serviços. Joguei muitos pontos com o segundo serviço e isso permitiu que ele agarrasse mais a iniciativa do jogo. Tive que jogar muitos pontos do fundo, ganhei pouco pontos grátis, e, a partir do momento em que ele fez "break" no primeiro "set", foi praticamente injogável", descreveu Elias.

Apesar de ter feito vários ajustes no seu jogo para tentar contrariar o rumo do encontro, o tenista português, 215.º colocado na hierarquia mundial, lembra que Marius Copil "não falhou praticamente em nada, no segundo "set"."

"O único ponto que ganhei no serviço dele foi numa dupla falta que ele fez. O Marius estava com um nível intratável. Conheço-o muito bem, sei do que é capaz, mas hoje esteve num dia muito bom. A juntar a isso, o tamanho dele e as subidas à rede que dificultavam o "passing shot"... Mérito dele! Tentei ao máximo, mas infelizmente não consegui contrariar a principal arma", concluiu Gastão Elias.

Concluídos os dois encontros de singulares, Portugal e Roménia voltam no domingo a defrontar-se para disputar um duelo de pares, que colocará Sousa e Elias frente a Marius Copil e Horia Tecau, especialista da variante (16.º e antigo número dois), e mais dois desafios de singulares para apurar a equipa vencedora, que ficará mais próxima da fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022.