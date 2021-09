Taça Davis: Rui Machado assume desilusão por Portugal ficar longe do Grupo Mundial

Derrota da turma portugueas nos pares, ante a dupla romena, impediu a igualdade a dois na eliminatória. Segue-se o "play-off" para continuar no Grupo Mundial I em 2022

O "capitão" da seleção nacional de ténis, Rui Machado, lamentou, este domingo, a derrota na eliminatória do Grupo Mundial I frente à Roménia, por 3-1, que colocou Portugal "mais longe do Grupo Mundial da Taça Davis".

"Foi pena não sairmos daqui com o nosso objetivo. Ficámos mais longe de tentar qualificarmo-nos para o Grupo Mundial, mas os pequenos detalhes fazem a diferença e hoje notou-se isso", reconheceu, em declarações à agência Lusa.

A equipa portuguesa terminou o primeiro dia da eliminatória empatada com a congénere romena, graças ao triunfo de João Sousa no encontro inaugural de singulares ante Filip Jianu e a derrota de Gastão Elias no segundo desafio com Marius Copil, mas perdeu nos pares e ficou com tarefa mais complicada.

"Estivemos muito perto de chegar ao 2-2 e já tínhamos o Frederico Silva pensado para jogar contra o número dois romeno, que era um encontro que teoricamente tínhamos boas chances de ganhar. Mas não foi possível! No encontro de pares, o Gastão não estava nas melhores condições e, por isso, decidimos pôr o Nuno a jogar", contou, revelando o motivo que levou à troca de Elias pelo jovem estreante ao lado de Sousa.

Apesar de o resultado não ter sido o desejado, Rui Machado enalteceu o desempenho da dupla e, em particular, de Borges, que "mostrou, durante a semana, uma excelente atitude, bom espírito de equipa, ambientou-se da melhor maneira e, quando foi chamado a jogar, correspondeu".

"Jogou muito bem. Para uma primeira vez, foi um excelente jogo e conseguiu gerir muito bem toda a situação. Foi pena não terem ganho, mas enfrentaram uma dupla muito difícil, com o número um da Roménia, que esteve, nestes dias, sempre muito afinado, e com um especialista ao mais alto nível de pares. Foi uma tarefa muito complicada. Foi muito equilibrado, mas era provavelmente o encontro que tínhamos menos hipótese de ganhar", acrescentou.

Com a Roménia à frente na eliminatória, na sequência da vitória de Marius Copil e Horia Tecau, antigo número dois mundial de pares e atual 16.º classificado, o "capitão" português diz que João Sousa "não entrou muito bem no singular, mas a partir do início do segundo "set" fez um excelente jogo e esteve a um excelente nível".

"O jogo estava claramente do nosso lado. Ele teve oportunidades no terceiro "set" de poder virar o encontro, de fazer o "break", mas não concretizou e sofreu um "break, fruto de uma desconcentração, que deu muita confiança ao adversário", avaliou Machado.

Afastado da fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022, que terá lugar em março, Portugal vai agora jogar o "play-off" para garantir a permanência no Grupo Mundial I no próximo ano.

"Estamos tristes, mas a equipa está de parabéns pela atitude e pela entrega. Foi um ambiente fantástico a semana toda. Muito profissionais e a relação, entre todos, excelente. Apesar do resultado, representámos Portugal de uma maneira digna. Na próxima vez, tentaremos que o resultado seja outro", frisou o "capitão" da seleção nacional.