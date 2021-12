Taça Davis: Portugal recebe Polónia no play-off do Grupo Mundial I

Portugal tem encontro marcado com a Polónia

Redação com Lusa

Sorteio realizado este domingo em Madrid.

A seleção portuguesa de ténis vai receber a Polónia, a 4 e 5 de março de 2022, no play-off de manutenção no Grupo Mundial I da Taça Davis, ditou o sorteio realizado em Madrid.

Portugal entra no play-off depois de ter perdido com a Roménia, em setembro, por 3-1, em eliminatória do Grupo Mundial I, e de ter falhado o apuramento direto para a fase de qualificação das finais da Taça Davis.

O sorteio antecedeu a final de hoje do Grupo Mundial, na Arena de Madrid, que opõe no encontro do título das Finais da Taça Davis a Croácia à Federação de Ténis da Rússia.