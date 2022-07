Taça Davis: Portugal recebe Brasil no Centro Cultural de Viana do Castelo

A Seleção Nacional de ténis vai receber, em setembro, a congénere do Brasil no Centro Cultural de Viana do Castelo

Depois de superar em terra batida a Polónia, por 4-0, no Complexo de Ténis da Maia, os jogadores portugueses escolheram defrontar a equipa brasileira

Depois de superar em terra batida a Polónia, por 4-0, no Complexo de Ténis da Maia, os jogadores portugueses e o capitão Rui Machado escolheram defrontar a equipa brasileira, entre os dias 16 e 17 de setembro, em piso rápido, tendo, como tal, a Federação Portuguesa de Ténis (FPT) optado pelo complexo de Viana do Castelo, da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

"Organizar uma eliminatória da Taça Davis é sempre especial e poder fazê-lo no Centro Cultural de Viana do Castelo, que é um dos pavilhões multiusos mais aclamados do país, acrescenta um fator especial à eliminatória. O apoio do público será fundamental para conseguirmos garantir a presença na ronda de acesso à fase final da competição", afirmou Vasco Costa, presidente da FPT, referindo-se ao encontro de acesso ao playoff de apuramento para as Davis Cup Finals de 2023, que terá lugar em março.

Esta será a primeira eliminatória da Taça Davis disputada em Portugal em piso rápido e em recinto coberto, desde a derrota ante a Áustria (4-1) em Guimarães, no Pavilhão do Vitória de Guimarães, em 2016, e assinala o regresso da mítica competição a Viana do Castelo, onde em 2015 a Seleção das Quinas bateu a Finlândia e a Bielorrússia, nos courts de terra batida do Clube de Ténis local.

"O púbico do norte do país já demonstrou várias vezes que pode fazer a diferença, por isso esperamos contar com casa cheia neste regresso da Seleção Nacional portuguesa a Viana do Castelo", defendeu o responsável federativo.