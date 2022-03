Taça Davis: Portugal defronta em casa o Brasil

A seleção capitaneada por Rui Machado, e representada por João Sousa (82.º classificado do ranking ATP), Nuno Borges (150.º), Gastão Elias (198.º), Pedro Sousa (268.º) e Francisco Cabral, especialista de pares, garantiu a manutenção no Grupo Mundial 1 com uma vitória frente à Polónia

A seleção nacional de ténis vai receber em casa a congénere do Brasil numa eliminatória referente ao Grupo Mundial 1 da Taça Davis, ditou esta quinta-feira o sorteio efetuado pela Federação Internacional de Ténis (ITF), em Londres.

No sorteio obrigatório entre duas nações que nunca se haviam defrontado na competição, calhou a Portugal a sorte de jogar em casa contra o Brasil, em local ainda a definir, entre 16 e 18 de setembro, sendo que em causa estará o acesso às qualificações para as Finais da Taça Davis de 2023.

A seleção capitaneada por Rui Machado, e representada por João Sousa (82.º classificado do ranking ATP), Nuno Borges (150.º), Gastão Elias (198.º), Pedro Sousa (268.º) e Francisco Cabral, especialista de pares, garantiu a manutenção no Grupo Mundial 1 com uma vitória frente à Polónia, no início de março, por 4-0, e agora vai ter como próximo desafio a equipa brasileira, cujo jogador mais bem cotado é Thiago Monteiro (116.º).