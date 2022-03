Taça Davis: João Sousa vence e coloca Portugal em vantagem frente à Polónia

Redação com Lusa

Conquistado o primeiro ponto para o saldo nacional, Nuno Borges (165.º ATP) vai agora disputar o segundo encontro de singulares com Kamil Majchrzak, número um polaco e 75.º classificado da hierarquia

O português João Sousa assegurou hoje o primeiro ponto para Portugal frente à Polónia, no play-off do Grupo Mundial I da Taça Davis em ténis, ao derrotar Kacper Zuk, no Complexo Municipal da Maia.

No primeiro encontro de singulares do dia, o vimaranense, número um nacional e 87.º colocado no "ranking" ATP, bateu o jovem adversário, de 23 anos, que ocupa o 190.º lugar na hierarquia mundial, em três sets, pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-4, ao cabo de duas horas e 31 minutos.

