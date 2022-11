Taça Davis: Itália e Canadá completam meias-finais

Desfalcada dos seus dois melhores jogadores, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, a equipa transalpina surpreendeu a favorita seleção norte-americana

As seleções de ténis de Itália e do Canadá são as últimas apuradas para as meias-finais da Taça Davis, que está a decorrer em Málaga, após as vitórias de frente aos Estados Unidos e à Alemanha, respetivamente.

Desfalcada dos seus dois melhores jogadores, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, a equipa transalpina surpreendeu a favorita seleção norte-americana e, com um triunfo no encontro decisivo de pares, assegurou a qualificação para a fase seguinte da prova.

Lorenzo Sonego, número 45 no ranking ATP, derrotou no desafio inaugural Frances Tiafoe, 19.º classificado na hierarquia mundial, em dois "sets", por 6-3 e 7-6 (9-7), e colocou a sua formação em vantagem, antes de Taylor Fritz (9.º ATP) repor a igualdade no marcador, ao bater Lorenzo Musetti (23.º), pelos parciais de 7-6 (10-8) e 6-3.

No terceiro e decisivo duelo, Simone Bolelli e Fabio Fognini levaram a melhor diante Tommy Paul e Jack Sock, e, em duas partidas, por duplo 6-4, ofereceram a vitória a Itália, a festejar o 100.º aniversário desde a primeira participação na Taça Davis, prova em que foi finalista em seis ocasiões e apenas em 1976 conquistou a mítica Saladeira.

Na eliminatória seguinte a Itália vai defrontar o Canadá, que hoje afastou a Alemanha, também por 2-1, para assegurar a continuidade em prova e fechar o lote de semifinalistas, após as qualificações de Austrália e Croácia.

Jan-Lennard Struff ainda conquistou o primeiro ponto para o saldo germânico, ao ultrapassar Denis Shapovalov em três "sets", por 6-3, 4-6 e 7-6 (7-2), mas o canadiano Félix Auger-Aliassime foi superior a Oscar Otte, com os parciais de 7-6 (7-1) e 6-4, e remeteu a decisão para o encontro de pares.

Com o acesso às meias-finais em jogo, Vasek Pospisil e Shapovalov conseguiram derrotar Kevin Krawietz e Tim Puetz ao fim de três parciais, por 2-6, 6-3 e 6-3, e conceder o triunfo ao Canadá, nação vice-campeã em 2019.