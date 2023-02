Taça Davis: Borges e Cabral ganham primeiro ponto para Portugal

Redação com Lusa

Na eliminatória frente à Chéquia, referente aos qualifiers de acesso às finais da Taça Davis em ténis.

Nuno Borges e Francisco Cabral conquistara o primeiro ponto para Portugal na eliminatória frente à Chéquia, referente aos qualifiers de acesso às finais da Taça Davis em ténis, a decorrer no Complexo Municipal da Maia.

Com a Chéquia a liderar a eliminatória por 2-0, Borges, 122.º colocado no ranking ATP de pares, e Cabral, 61.º, levaram a melhor diante de Tomas Machac (427.º) e Adam Pavlasek (78.º) em dois sets, com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-4).

Reduzida a desvantagem para 1-2, João Sousa vai disputar agora o encontro de singulares diante Jiri Lehecka para tentar igualar o confronto e adiar para o último encontro a decisão da seleção apurada para a fase final da Taça Davis.