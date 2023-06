Swiatek lidera favoritas em dia de surpresa no quadro masculino de Roland Garros

Daniel Altmaier (79.º ATP) venceu o italiano Jannik Sinner, número nove do mundo e candidato às rondas finais

A número um mundial, a polaca Iga Swiatek, somou esta quinta-feira mais um triunfo contundente rumo à terceira ronda de Roland Garros, segundo major de ténis da temporada, que perdeu Jannik Sinner, um dos candidatos no quadro masculino.

A jornada desta quinta-feira abriu no court Philippe-Chatrier com um duelo inesperadamente equilibrado entre o norueguês Casper Ruud, quarto colocado no ranking ATP, e o italiano Giulio Zeppieri (129.º ATP), que só cedeu a passagem à fase seguinte da prova em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 6-2, 4-6 e 7-5.

Mas mais surpreendente do que o triunfo arrancado ao fim de três horas e quatro minutos, pelo vice-campeão do torneio francês, foi a vitória do alemão Daniel Altmaier (79.º ATP) sobre o italiano Jannik Sinner, número nove do mundo e candidato às rondas finais, ao cabo de cinco partidas, decididas em 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4) e 7-5, em cinco horas e 26 minutos.

Após uma longa maratona em que o jovem germânico, de 24 anos, salvou dois "match points", quando Sinner servia com 4-5 no marcador do quarto set, Altmaier garantiu a passagem à terceira jornada de Roland Garros, no court Suzanne-Lenglen, pela segunda vez na carreira.

"Jogar cada ponto com o melhor esforço, é o que te faz conseguir acompanhar. Estava a pensar nisso e a competição diz isso mesmo. Já tivemos encontros históricos com tantos "match points"... não sei se podemos dizer que este foi um encontro histórico, mas será seguramente para recordar", comentou o tenista alemão.

Depois de bater, pela segunda vez na carreira, um top-10 e segundo italiano, após o triunfo ante Matteo Berrettini em 2020, também no pó de tijolo parisiense, Daniel Altmaier, que atingiu os quartos de final no Masters 1.000 de Madrid, vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (28.º ATP), carrasco do finlandês Emil Ruusuvuori, por 7-6 (7-4), 6-3 e 6-4.

Quem também não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo foi o australiano Alex De Minaur (19.º ATP), que acabou ultrapassado pelo argentino Tomas Martin Etcheverry, 49.º colocado na hierarquia mundial, em três sucessivos sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-2) e 6-2.

Já o alemão Alexander Zverev (27.º ATP), após contrair uma lesão grave no tornozelo direito durante a meia-final de 2022 contra Rafael Nadal, que o afastou dos courts durante largos meses, só precisou de três partidas para afastar o eslovaco Alex Molcan (86.º ATP), por 6-4, 6-2 e 6-1.

Na terceira jornada, o germânico, antigo número dois mundial, vai medir forças com o norte-americano Frances Tiafoe (12.º ATP), que vergou o russo Aslan Karatsev (62.º ATP), por 3-6, 6-3, 7-5 e 6-2, ainda antes do compatriota Taylor Fritz (oitavo do mundo) garantir a manutenção em prova, graças ao triunfo ante o francês Arthur Rinderknech, pelos parciais de 2-6, 6-4, 6-3 e 6-4.

Na competição feminina, a jovem Iga Swiatek, de 21 anos, continua a mostrar as credenciais de quem já venceu o major francês duas vezes, em 2020 e 2022. Diante a norte-americana Claire Liu, número 102 no ranking WTA, a polaca precisou de apenas uma hora e 29 minutos no court Philippe-Chatrier para, com 6-4 e 6-0, assegurar a qualificação para a terceira jornada.

A próxima adversária de Swiatek será a chinesa Xinyu Wang (80.ª WTA), que derrotou a sueca Rebecca Peterson, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, enquanto a cazaque Elena Rybakina (quarta do circuito), campeã de Wimbledon e vice-campeã do Open da Austrália, vai defrontar a espanhola Sara Sorribes Tormo, após o triunfo ante a checa Linda Noskova, por duplo 6-3.

Assim como a tunisina Ons Jabeur (sétima da hierarquia), vice-campeã de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, passou pela francesa Oceane Dodin (122.ª WTA), por 6-2 e 6-3, a norte-americana Coco Gauff (sexta do circuito) também fechou o marcador, com os mesmos parciais, diante a austríaca Julia Grabher, marcando duelo com a igualmente prodígio Mirra Andreeva (143.ª WTA), que se impôs à gaulesa Diane Parry, por 6-1 e 6-2, para se estrear na terceira ronda de um torneio do Grand Slam aos 16 anos.