Surpresa no US Open: Carlos Alcaraz afasta Tsitsipas na terceira ronda

Redação com Lusa

Tenista espanhol segue para os oitavos de final do Grand Slam.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz protagonizou uma das principais surpresas da presente edição do Open dos Estados Unidos, ao afastar o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro cabeça de série do torneio.

Com apenas 18 anos, Alcaraz, 55.º jogador do ranking mundial, necessitou de cinco sets para bater o grego, com os parciais de 6-3, 4-6, 7-6 (7-2), 0-6 e 7-6 (7-5), em 4:11 horas.

Após este triunfo, Alcaraz vai agora defrontar nos oitavos de final o alemão Peter Gojowczy, 141.º da hierarquia mundial.