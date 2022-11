Suíça conquista Billie Jean King Cup em ténis pela primeira vez

A Suíça conquistou hoje pela primeira vez a Billie Jean King Cup, face ao triunfo da tenista Belinda Bencic sobre a australiana Alja Tomljanovic, em dois parciais, depois de Jil Teichmann ter superado Storm Sanders, mas em três sets.

Na Emirates Arena, em Glasgow, Bencic, campeã olímpica, não perdeu um "set" durante toda a semana e ampliou essa sequência, ao vencer Tomljanovic (33.º do ranking WTA), por 6-2 e 6-1, ao fim de uma hora e 18 minutos, para conquistar o título.

No encontro de abertura, Teichmann (35.º) tinha ultrapassado Sanders (237º), por 6-3, 4-6 e 6-3, em duas horas e 27 minutos.

"Fomos finalistas no ano passado e estávamos com o coração partido. Mas no balneário, [Teichmann] veio até mim e disse: 'No próximo ano, vamos fazer isso [ganhar]. E conseguimos, estou muito orgulhosa", revelou Bencic, 12.ª da hierarquia, após o triunfo.

À terceira tentativa, a Suíça, 12.º país a conquistar o troféu, anteriormente denominado Fed Cup, conseguiu mesmo sorrir na final, depois de ter estado à beira do sucesso por duas vezes. Em 1998, foi superada pela Espanha e, no ano passado, derrotada pela Rússia.

Já a Austrália venceu sete vezes o título, a última em 1974.