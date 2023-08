Stefanos Tsitsipas conquista torneio de Los Cabos

O número cinco mundial impôs-se ao 19.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 6-3 e 6-4

O tenista grego Stefanos Tsitsipas conquistou no sábado o primeiro título da temporada, ao vencer a final do torneio de Los Cabos, no México, diante do australiano Alex de Minaur, em dois sets.

O número cinco mundial impôs-se ao 19.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 27 minutos, e arrebatou o 10.º troféu da carreira.

Tsitsipas manteve ainda o registo 100% vitorioso em duelos com De Minaur, somando o 10.º triunfo em outros tantos encontros.

Este foi o primeiro título conquistado pelo helénico em 2023, depois de ter perdido as decisões do Open da Austrália, o primeiro "major" da temporada, para o sérvio Novak Djokovic, e do torneio de Barcelona, perante o espanhol Carlos Alcaraz, líder da hierarquia ATP.