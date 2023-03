Wawrinka, detentor de três títulos do Grand Slam, confirmado no Estoril Open

Wawrinka, antigo número três do mundo e atual 100.º classificado, venceu o torneio português do ATP Tour em 2013, após bater na final o espanhol David Ferrer no Jamor, e vai juntar-se, este ano, ao norueguês Casper Ruud (4.º ATP) e ao norte-americano Sebastian Korda no Estoril

O tenista suíço Stan Wawrinka recebeu um "wild card" para regressar ao Estoril Open, que terá lugar entre um e nove de abril, nos "courts" de terra batida do Clube de Ténis do Estoril, anunciou esta terça-feira a organização.

O helvético, detentor de três títulos do Grand Slam (Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e Open dos Estados Unidos de 2016), vai ter ainda a companhia dos portugueses Nuno Borges e João Sousa, campeão do Estoril Open em 2018, também agraciado com um convite para o quadro principal.