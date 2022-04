Stan Wawrinka derrotado no regresso ao circuito 13 meses depois

Antes da derrota de hoje, o último encontro do helvético aconteceu em março de 2021, tendo perdido frente ao sul africano Lloyd Harris, em Doha.

Stanislas Wawrinka foi derrotado na primeira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, pelo cazaque Alexander Bublik, após 13 meses afastado dos torneios do circuito ATP.

O atual 236.º colocado da hierarquia, que esteve muito tempo ausente dos courts devido a uma grave lesão no pé esquerdo, recebeu um wild card para participar no torneio monegasco, que venceu em 2014, e acabou por ser superado em três sets.

O tenis suíço ainda se impôs no primeiro parcial por 6-3, mas viu o adversário (36.º) dar a volta ao encontro, vencendo por 7-5 e 6-2, no segundo e terceiro sets, ao cabo de duas horas e oito minutos.

Wawrinka conquistou um total de 16 troféus singulares na sua carreira, incluindo o título em Monte Carlo em 2014, quando derrotou o compatriota Roger Federer na final.

O antigo número três mundial venceu ainda três títulos do Grand Slam, triunfando no Open da Austrália de 2014, em Roland Garros em 2015 e no Open dos Estados Unidos de 2016, além de ter sido peça importante na vitória da Suíça na Taça Davis de 2014.

Antes da derrota de hoje, o último encontro do helvético aconteceu em março de 2021, tendo perdido frente ao sul africano Lloyd Harris, em Doha.