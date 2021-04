Sousa derrotado, mas na expectativa de entrar no quadro principal em Belgrado

Vimaranense perdeu no qualifying do Open da Sérvia

O tenista português João Sousa foi derrotado pelo francês Arthur Rinderknech no encontro de acesso ao quadro principal do Open da Sérvia, torneio de categoria 250 do ATP Tour, que está a decorrer esta semana em Belgrado.

O número um português e 105 no "ranking" ATP perdeu diante do gaulês, de 25 anos, que figura no 129.º lugar da hierarquia mundial, em dois "sets", com os parciais de 7-5 e 6-4, ao fim de uma hora e 39 minutos.

Depois de bater na estreia o jovem norte-americano Brandon Nakashima, de 19 anos, o quarto cabeça de série do "qualifying" do Open da Sérvia travou hoje um equilibrado duelo com Rinderknech, que só conseguiu o primeiro "break" no 11.º e penúltimo jogo (6-5) para averbar o primeiro parcial.

Na segunda partida, Sousa perdeu o seu jogo de serviço cedo (1-2 e 1-4) e, apesar de ter reduzido a desvantagem no oitavo jogo (3-5), não foi capaz de evitar o desaire no último embate do "qualifying", mantendo-se na expectativa de ser agora convocado para o quadro principal como "lucky loser".