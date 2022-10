Atleta reagiu em comunicado e falou de um "choque" devido à notícia, prometendo lutar pela sua própria inocência.

Simona Halep, antiga número um do Mundo, foi suspensa provisoriamente devido a um controlo positivo de doping, acusando a substância proibida Roxadustat, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Ténis, esta sexta-feira.

Os testes à substância decorreram na última edição do US Open, informou a mesma entidade. Nesse torneio, de forma surpreendente, a número sete do Mundo foi afastada na primeira ronda por Daria Snigur, 125ª do ranking WTA.

"Hoje começa o encontro mais difícil da minha vida: a luta pela verdade. Fui notificada de que testei positivo para uma substância chamada Roxadustat numa quantidade extremamente baixa, algo que foi o maior choque da minha vida. A ideia de fazer batota nunca passou pela minha cabeça porque é contra todos os valores com que fui criada. Sinto-me confusa e traída", reagiu a tenista romena, entretanto.