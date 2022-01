Shapovalov perdeu a cabeça a meio do duelo com Nadal: "Vocês são todos corruptos"

Canadiano entendeu que houve tratamento diferente

Denis Shapovalov, tenista canadiano de 22 anos, não conseguiu evitar um bate-boca com o árbitro de cadeira no duelo contra Rafael Nadal, no Open da Austrália. O jovem que perdeu e foi eliminado do torneio não foi propriamente simpático para com Carlos Bernardes.

Shapovalov não gostou da demora de Rafael Nadal, entendendo que o espanhol merecia uma advertência, e foi particularmente agressivo com as palavras.

"Vocês são todos corruptos", disse, repetindo várias vezes a ideia, num momento que marcou o duelo que acabou com triunfo do lendário jogador espanhol, por 3-2.