Serena Williams de regresso: "Não me aposentei, precisava de me curar"

Serena Williams admite ter duvidado sobre a forma como regressaria à competição

Serena Williams, que recentemente voltou à competição, admitiu que não saber em que estado regressaria ao mais alto nível após a lesão que a obrigar a parar quase um ano.

"Não me aposentei, precisava de me curar física e mentalmente, não tinha planos. Não sabia quando, e em que condições voltaria", afirmou a tenista, de 40 anos, em conferência de imprensa.

Serena Williams, antiga número um mundial recebeu um 'wild card' para o torneio de Wimbledon, que começa na segunda-feira, prova da qual foi eliminada na primeira ronda em 2021, depois de ter sido obrigada a desistir do encontro com a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, devido a uma lesão na perna.

A norte-americana, recordista de vitórias em Grand Slams na era moderna, com 23 títulos, garantiu que sempre pensou que a sua carreira não podia acabar no torneio londrino, prova que já conquistou por sete vezes, em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Serena Williams garantiu ter ficado muito satisfeita por ter podido treinar no "court" central, antes do início do torneio: "fiquei muito contente por ter esta oportunidade de jogar lá, antes do início da competição. Foi bom psicologicamente, porque os meus últimos momentos lá não tinham sido bons".

A tenista norte-americana disse ter planeado em maio regressar à competição em Wimbledon, tendo por isso competido no torneio de Eastbourne, que terminou hoje, na variante de pares, ao lado da tunisina Ons Jabeur.

"Provavelmente, até poderia ter competido em singulares, senti-me mais preparada do que pensava, há um mês ou dois", disse.

Atualmente no 1204.º lugar do ranking mundial, Serena Williams vai somar a 21.ª presença em Wimbledon, defrontando no primeiro encontro a francesa Hamony Tan, 113.ª do ranking.