Senador pede a Joe Biden que permita a entrada de Djokovic nos EUA

Tenista sérvio viu recusado o pedido de isenção para entrar no país com vista à participação nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami.

Rick Scott, senador republicano do estado da Flórida, revelou este sábado que Novak Djokovic viu recusado o seu pedido de isenção para entrar nos Estados Unidos, com vista à participação nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, torneios que vão ser disputados este mês.

O antigo governador da Flórida, cargo que exerceu entre 2011 e 2019, escreveu mesmo uma carta ao presidente Joe Biden, pedindo a sua intervenção no assunto, de forma a que o tenista sérvio, que é o único no top-100 a ter recusado a vacina de covid-19, possa entrar no país.

"Não faz sentido Joe Biden dizer que a Covid-19 já não existe e depois barrar Djokovic de participar no Open de Miami por causa de um falso certificado de vacina", frisou no Twitter.

Em fevereiro, os Estados Unidos anunciaram o fim de todas as restrições relacionadas com a pandemia de covid-19 a partir de 11 de maio, pelo que o líder do ranking mundial de ténis não será impedido de participar no torneio de Cincinnati, em agosto, e no US Open, que terá lugar de 28 de agosto a 10 de setembro.