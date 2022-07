Seleção feminina de ténis estreia-se com vitória na Billie Jean King Cup

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de ténis feminina entrou hoje a vencer no Grupo 3 da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup, ao bater a congénere do Burundi, por 2-0, em Skope, na Macedónia.

Integrado na Pool B, Portugal colocou em jogo Matilde Jorge, número 674.º no "ranking" WTA, no primeiro encontro de singulares da eliminatória e, frente a Laura Syori, jogadora sem "ranking", conquistou o primeiro ponto para a equipa das quinas, com os parciais e 6-0 e 6-2, em apenas 52 minutos.

Francisca Jorge, número um nacional e 377 na hierarquia mundial, foi chamada a enfrentar a jogadora mais cotada da equipa adversária, Sada Nahimana (296.ª), e, só após duas horas e 25 minutos, conseguiu levar a melhor, por 7-5, 0-6 e 6-4, oferecendo o triunfo à formação portuguesa.

Ultrapassado o primeiro desafio, sem necessidade de disputar o encontro de pares, que entretanto foi cancelado, a seleção nacional volta a jogar quinta-feira com Malta para tentar garantir a passagem às meias-finais do Grupo 3 da Billie Jean King Cup.