Secretário de Estado do Desporto enaltece vitória de Gastão Elias: "Enche-nos de orgulho"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, enalteceu hoje a vitória do português Gastão Elias no Complexo de Ténis do Jamor, onde conquistou o segundo título consecutivo do ATP Challenger Tour.

"Uma primeira palavra de felicitação à Federação Portuguesa de Ténis pela realização do challenger de Oeiras, com uma excelente organização, com uma grande participação de atletas e de todos aqueles que vieram assistir às finais (masculina e feminina). E uma palavra de parabéns ao Gastão Elias por mais uma vitória, que nos enche de orgulho e grande alegria", afirmou o novo secretário de estado em declarações à Sport TV.

Depois de assistir ao triunfo do tenista da Lourinhã, número 173 no ranking ATP, sobre o italiano Alessandro Giannessi (178.º ATP), em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, João Paulo Correia destacou o contributo de Elias para a promoção do desporto nacional.

"Um dos nossos grandes objetivos é a afirmação internacional do nosso desporto e esta vitória vai contribuir obviamente para isso", frisou.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, confessou ter ficado "muito contente pelo mesmo par português (Nuno Borges e Francisco Cabral) ter ganhado os dois torneios, na vertente de pares, e o mesmo jogador a vencer em singulares".

Tal como Gastão Elias, que venceu em semanas consecutivas, pela segunda vez na carreira, depois dos challengers de Lima, no Peru, e de Guayaquil, no Equador, em 2015, o par nortenho também fez a dobradinha no Jamor, onde conquistou o oitavo título challenger no último ano.

