Sebastián Báez está na final do Estoril Open mas admite: "Os nervos afetaram-me"

Argentino eliminou o campeão em título nas meias-finais da prova

Os nervos afetaram Sebastián Báez durante a meia-final com o espanhol Albert Ramos-Viñolas, mas o tenista argentino valeu-se da maior frescura física para afastar o campeão em título e chegar à final do Estoril Open.

"Creio que tive oportunidades no tie-break. Apesar de ter estado 1-5 abaixo, tive dois match points. Os nervos afetaram-me, mas penso que o físico beneficiou-me um pouco mais a mim hoje. Estou contente por ter vencido, porque sabia que era um encontro complicado", resumiu o jovem de 21 anos.

Numa meia-final em que ambos os jogadores demonstraram inconsistência e em que as longas trocas de bola foram uma constante, Báez acabou por impor-se, já depois de ter desperdiçado dois pontos para fechar o encontro no tie-break do segundo set, com os parciais de 6-3, 6-7 (7-9) e 6-0, em duas horas e 36 minutos.

Após ter afastado o campeão em título e 31.º jogador mundial - Albert Ramos-Viñolas voltou a exibir o espírito guerreiro que lhe valeu o troféu no ano passado -, o carrasco de João Sousa na primeira ronda disse ainda não estar a pensar na final, embora, "ao mesmo tempo", tenha "muita vontade de fazer o melhor possível".

"Felicidade também [por estar na final]. Penso que esta semana pude fazer um pouco melhor as coisas do que estava a fazer ultimamente. Houve uma preparação muito boa, graças ao meu treinador hoje posso estar cá [na final]. Procuro sempre nele um apoio que encontro desde há muito tempo e que é muito difícil encontrar num circuito como este", elogiou, referindo-se a Sebastián Gutierrez.

Numas rápidas declarações à imprensa, após o intenso duelo com o espanhol, no qual pareceu quase sempre mais perto da vitória, Báez considerou que a presença na final do torneio de Santiago, no final de fevereiro, o poderá ajudar no domingo.

"Cada final é um novo mundo. Nessa final, tive algumas oportunidades, mas não aconteceu [a vitória]. Tenho de manter a cabeça fria, porque ainda tenho coisas para fazer [neste torneio]", assumiu.

Ainda sem conhecer quem será o opositor na final, uma vez que os norte-americanos Frances Tiafoe e Sebastian Korda ainda se defrontavam na outra semifinal, o pequeno jogador de Buenos Aires disse saber que, qualquer que seja o rival, será "complicado".

"Seja quem seja, vou preparar [a final] da melhor maneira, como fiz ao longo desta semana", concluiu o sempre sucinto argentino.