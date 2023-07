"Se querem continuar a falar de apertos de mão, do público bêbado, de assobios no final..."

A russa Azarenka perdeu com a ucraniana Svitolina nos oitavos de final de Wimbledon. No final, e não havendo aperto de mão entre as tenistas, foi vaiada devido à guerra na Ucrânia.

Victoria Azarenka ficou frustrada com a forma como foi vaiada pelo público presente no torneio de Wimbledon, no sábado, depois de ter perdido por -6, 6-4, 7-6 (11/9) com Elina Svitolina. E os assobios aconteceram por causa da guerra na Ucrânia, com o público ao ficar contra a tenista russo e do lado da ucraniana que, como tem sido hábito com rivais russas e bielorrussas, não cumprimentou a adversária.

Na conferência de imprensa, Azarenka disse sentir-se injustiçada. "Não foi justo. É o que é. O que é que eu posso fazer? Não fiz nada de errado, mas não consigo controlar a multidão. Não tenho a certeza de que muitas pessoas tenham percebido o que se estava a passar. Mas se as pessoas se vão concentrar apenas nos apertos de mão ou numa multidão bastante embriagada, vaiando no final, é uma pena."



"Isto tem acontecido de forma consistente nos últimos meses. Não fiz nada de mal, mas continuam a tratar-me de forma diferente. As pessoas não entendem o que está a acontecer, se calhar houve muitos 'Pimm's' [bebida alcoólica muito popular em Inglaterra] ao longo do dia... Não foi justo, mas as coisas são como são... Que posso dizer sobre o público? Não há nada a dizer. A Svitolina não quer apertar a mão a pessoas da Bielorrússia e da Rússia. Respeito a sua decisão. Que podia eu fazer? Devia ter ficado e esperado? Mas se vocês [jornalistas] querem continuar a falar sobre isto dos apertos de mão ou público, continuem, façam manchetes, façam como quiserem. Penso que foi um grande jogo de ténis. Se as pessoas querem continuar a falar de apertos de mão ou do público, do público bêbado, de assobios no final, é uma pena", vincou Azarenka.