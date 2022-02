"Se não se vacinar, a carreira de Novak Djokovic correrá sério perigo"

Treinador de Rafael Nadal, Carlos Moyá deu a sua opinião sobre a situação do número um do ténis mundial.

Novak Djokovic garantiu recentemente que irá prestar uma declaração oficial de esclarecimento sobre a polémica que envolveu a (não) participação no Open da Austrália. No entanto, enquanto não surge tal posição, o caso do número um mundial continua a ser comentado e opinado por diversos elementos do mundo do ténis. Carlos Moyá, treinador de Rafael Nadal, foi o último a fazê-lo.

"Não me parece que [Novak Djokovic] seja antivacina, penso que sempre defendeu o direito de escolher, mas agora encontra-se numa situação complicada", começou por dizer aos microfones da "Onda Cero", considerando de seguida que a carreira do tenista sérvio poderá estar em perigo.

"Não acho que a vitória do Rafa [Nadal, no Open da Austrália] tenha mudado nada na postura [de Djokovic]. O que é evidente é que se não se vacinar, vai ficar fora da batalha que há tanto tempo está a travar. Penso que será muito difícil para ele jogar nos torneios do Grand Sam se não for vacinado e a sua carreira correrá sério perigo", concluiu.