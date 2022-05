"Se Djokovic quer vencer Nadal tem de estar pronto para jogar 27 sets e 57 horas"

Ivanisevic, treinador do sérvio, perspetivou o confronto de titãs

Com duelo marcado com Novak Djokovic nos "quartos" de Roland Garros, a "sua praia", Rafael Nadal, que quer findar a defesa do título do sérvio, estará, ao olhar de Goran Ivanisevic, repleto de vontade para tal, abrindo mais caminho para o 14.º troféu na competição, pelo que apela, sob hipérbole, à resiliência do número um mundial.

"Há sempre novidades e táticas para um jogo assim. Se ele quer ganhar, tem de estar pronto para jogar 27 sets e 57 horas. Esteve pronto no ano passado, não esteve há dois [perdeu com Nadal] e isso viu-se nos resultados", afirmou o treinador de Djokovic, em antevisão ao jogo entre dois dos melhores tenistas mundiais do circuito ATP.

Goran Ivanisevic denota, pese a ambição transmitida, que o sérvio deve "mostrar" respeito, embora em dose razoável, perante o maiorquino, conhecido como o "rei da terra batida" de Roland Garros, sob a qual conquistou uns inigualáveis 13 títulos.

"O Novak [Djokovic] sabe o quão bom é. Para mim é o melhor. No entanto, vai defrontar alguém que ganhou Roland Garros por treze vezes. É como chegar a casa de alguém e ficar na sala. Há que mostrar respeito, mas não demasiado", referiu o treinador croata.

Advertindo que Nadal "não pode começar a ganhar terreno desde o início", sugerindo, por isso, uma entrada assertiva de Djokovic em jogo, Ivanisevic deteta uma eventual vantagem para o número um mundial incrementar a própria motivação com a raquete.

"Há uma coisa que gosto, que é o facto de 80% do público estar contra ele. Gosto que aconteça porque dá um motivo para o Nole [Djokovic] estar ainda mais motivado e lutar no jogo", juntou, por fim, Goran Ivanisevic, que orienta Djokovic desde 2022.

Para marcarem encontro nos "quartos" de final de Roland Garros, Nadal eliminou, nos "oitavos", Félix Auger-Aliassime, enquanto Djokovic bateu Diego Schwartzman.