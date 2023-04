"Se Carlos Alcaraz continuar assim, vai acabar de muletas aos 22 anos"

Após o vice-líder do ranking mundial ter anunciado a sua ausência do Masters 1000 de Monte Carlo devido a lesão, o ex-tenista Guido Monaco aproveitou para lhe enviar um conselho.

Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking mundial de ténis, anunciou na segunda-feira que vai falhar o Masters 1000 de Monte Carlo, de 8 a 16 de abril, devido a estar a recuperar de uma artrite pós-traumática na mão esquerda e de desconforto muscular na coluna.

Em reação, o ex-tenista italiano Guido Monaco, que atualmente é comentador na Eurosport, aproveitou para enviar um conselho ao jovem tenista espanhol, de apenas 19 anos, aconselhando-o a não exagerar nas espargatas ou "splits" que costuma realizar para chegar à bola em momentos defensivos.

"Alcaraz deve aprender a dosear-se, porque se continuar assim, vai acabar com muletas aos 22 anos. Não pode fazer 80 espargatas por jogo, ainda que estejamos a falar de um atleta muito habilidoso. Ele mencionou um problema com a sua mão esquerda e com a coluna. Correu-lhe bem, depois de ter passado a metade do torneio em espargatas", começou por salientar.

"Isto é algo que tem de aprender. Djokovic, que tem um tipo de jogo defensivo parecido, só faz isso em determinadas jogadas. Ele, por outro lado, está exuberante ao mais alto nível e está a expor-se a umas quantas lesões a mais", completou Monaco, de 49 anos, ao canal OA Sports.