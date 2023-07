Sabe quanto dinheiro ganhou Alcaraz com a conquista em Wimbledon?

Tenista espanhol venceu pela primeira vez o prestigiado torneio de Wimbledon, batendo Djokovic na final.

Carlos Alcaraz conquistou no domingo o torneio de Wimblendon, vencendo na final Novak Djokovic, e vai para casa com mais alguns milhões no bolso.

De acordo com o jornal espanhol AS, o tenista de 20 anos arrecadou 2,3 milhões de libras, aproximadamente 2,7 milhões de euros, com a conquista do mais antigo torneio de ténis do mundo.

Este prémio é o mesmo na competição feminina, onde Marketa Vondrousova venceu na final Ons Jabeur.

Em 2022, o valor para o vencedor - Djokovic, neste caso - foi de 2,3 milhões de euros.