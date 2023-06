Sabalenka esperou na rede, Svitolina não a cumprimentou e o público assobiou

Aryna Sabalenka, número dois mundial, qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina. Após o final, gerou-se um momento de alguma controvérsia, com a vencedora, bielorrussa, a ficar à espera da vencida, ucraniana, que não a cumprimentou, como já vem acontecendo ultimamente. Público de Paris não gostou do momento e voltou a assobiar uma atleta ucraniana

Em Roland Garros, desporto e política voltaram a estar de mãos dadas. Aryna Sabalenka, número dois mundial, apurou-se para as meias-finais de Roland Garros, mas foi o que aconteceu depois do encontro terminar que destacamos.

Bielorrussa, Sabalenka esperou na rede por um cumprimento de Elina Svitolina, tenista ucraniana que não tem estendido a mão a atletas da nacionalidade da número dois e, também, a russas, no final dos encontros. O momento voltou a repetir-se e a reação do público francês também, com vários assobios a serem ouvidos.