Ruud bate Auger-Aliassime no primeiro encontro das ATP Finals

Triunfo do tenista norueguês em dois sets.

O tenista norueguês Casper Ruud entrou este domingo a vencer nas ATP Finals, ao vencer em dois sets o canadiano Félix Auger-Aliassime no primeiro encontro do Grupo Verde.

No encontro que marcou o arranque da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada - e que está órfã do número um mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, devido a lesão -, o finalista de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos mostrou-se menos errático para levar de vencida o sexto tenista mundial, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 52 minutos.

Quarto classificado do ranking ATP, Ruud converteu o único ponto de "break" de um encontro pouco entusiasmante, no sétimo jogo do segundo set, para garantir a terceira vitória em quatro encontros diante do canadiano.

Semifinalista das ATP Finals no ano passado, o norueguês é o primeiro líder do Grupo Verde, no qual estão também Rafael Nadal, o número dois mundial, e o norte-americano Taylor Fritz, que se defrontam ainda hoje na cidade italiana de Turim, a partir das 20h00 (hora de Portugal continental).