Russo Daniil Medvedev regressa à competição no torneio de Genebra

Redação com Lusa

O tenista russo, de 26 anos, recorreu à rede social Instagram para dizer apenas que "está de volta ao court"

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial, regressará à competição no torneio de Genebra, que decorrerá entre 15 e 21 de maio, após recuperar de uma operação a uma hérnia, informou a organização do evento.

"[Medvedev] voltará em Genebra depois de ter sido operado no mês passado, para tratar uma hérnia", escreveu a organização do torneio suíço, que antecede Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

Por sua vez, o russo, de 26 anos, recorreu à rede social Instagram para dizer apenas que "está de volta ao court".

Em 02 de abril, Medvedev anunciou que iria ficar de fora dos "courts" entre "um a dois meses", mas este regresso acaba por dissipar as dúvidas quanto à participação no "major" de terra batida parisiense, que vai decorrer entre 22 de maio e 05 de junho.

Medvedev, que liderou o ranking ATP no início de março, antes de ser novamente desalojado pelo sérvio Novak Djokovic, era um dos favoritos a vencer o Masters 1.000 de Miami, mas acabou por ser eliminado nos quartos de final pelo polaco Hubert Hurkacz, detentor do troféu.

Nesse encontro, disputado em 31 de março, já foram visíveis algumas dificuldades físicas do tenista russo, que chegou a pedir assistência médica e ainda fez uma longa pausa no balneário entre os dois sets perdidos para o adversário.